Finspång: Trafikolycka på Norrköpingsvägen

En trafikolycka har inträffat mellan flera fordon på Norrköpingsvägen nära Gronvägen i utkanten av Finspång. Räddningstjänst är just nu på plats och ingen person uppges ha skadats allvarligt vid olyckan.

Both comments and pings are currently closed.