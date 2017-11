Norrköping: Brand i Vilbergsskolan



Räddningstjänsten larmades ikväll på ett automatlarm till Vilbergsskolan på Urbergsgatan i Norrköping där ett larmet har gått. Vid framkomst konstaterar man att det brunnit i ett kapprum i skolbyggnaden. Branden kunde snabbt släckas och rökventilering pågår. Vad som orsakat branden är för närvarande oklart.

