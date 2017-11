Nässjö: Äldre man försvunnen

Kl 22 på onsdagskvällen fick polisen samtal från oroliga anhöriga som saknar sin far. Den försvunne mannen som är 93 år lämnade sin bostad på Parkstigen i Malmbäck med bil omkring kl 18 och skulle åka en bit söder om Malmbäck för att träffa anhöriga. Mannen är ca 170 cm lång, vitt hår, smal kroppsbyggnad och klädd i blå jacka och svarta byxor. Han åkte i sin bil som är en röd Honda Om någon tror sig har sett mannen eller bilen så ombedes man kontakta Polisen på tel 114 14. VB Magnus Holmström.

