Åstorp: Försvunnen man

En 88-årig man är anmäld försvunnen i Åstorp. Senast mannen sågs var under onsdagen vid 15-tiden vid Bjärhögsgatan i Åstorp. Mannen skulle köra en kortare sträcka med sin bil till en butik men har inte återkommit. Bilen mannen kört är en mörkgrön Volvo 940 med registreringsnummer NJH835. Bilen har eventuellt varit synlig i Hässleholm.

Signalement: Ljus jacka Mörka byxor Snaggat / kortklippt hår Lite skäggstubb Brukar bära glasögon Mannen kan uppträda förvirrad. Iakttagelser/information angående den försvunna mannen kan lämnas till polisen på tfn 114 14.

