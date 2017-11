Linköping: Taxichaufför huggen med vasst föremål

Strax innan kl 03 inkom flera samtal till Polisen om att en man hade bråkat med flera personer och att en taxichaufför blivit angripen och eventuellt knivhuggen. Gärningsmannen hade sedan sprungit iväg. Flera polispatruller sändes till platsen och den flyende gärningsmannen kunde lokaliseras och gripas i närheten. Den angripne taxichauffören har blivit huggen med ett vasst föremål men är inte så allvarligt skadad. Den gripna mannen är född 1998 och känd av polisen sedan tidigare.

