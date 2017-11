Göteborg: Singelolycka på väg 158

Straxt söder om Hovåsmotet på länsväg 158 körde på förmiddagen en bil i norrgående fil kört in i ett mitträcke och sedan av vägen. Inga uppgifter om personskador men trafiken påverkades i både nord och södergående riktning på platsen.

