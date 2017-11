Huskvarna: Vindsbrand i Galleria

En brand rasar just nu på vinden i Rosengallerian i Huskvarna. Enligt uppgifter ska branden var fullt utvecklad och en större räddningsstyrka finns på plats. Gallerian ska enligt uppgifter ha utrymts. Uppdatering: Räddningstjänsten har konstaterat att gallerian och ett fåtal bostäder behöver utrymmas av säkerhetsskäl. Polis finns på plats för att säkerställa att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete, och assisterar med att ta hand om de personer som lämnar lokalen. Pingstkyrkan ska vara öppen som samlingsplats för allmänheten. Det finns i nuläget ingen information om personskador skriver polisen på sin sida.

