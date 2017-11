Uddevalla: Bingohall utsatt för rån

På Kungsgatan i Uddevalla har en bingolokal blivit rånad. Två maskerade personer har kommit in och den ene har hotat personalen med en pistol. De fick med sig kontanter i en plastpåse och sprang iväg uppåt på Kungsgatan. De var maskerade med luvor för ansiktet. Inga kända personskador i nuläget. Flera polispatruller söker nu efter de misstänkta rånarna. Gärningsmännen försvann troligen från platsen på en vespa/scooter/moped. En av rånarna hade en grå jacka

Both comments and pings are currently closed.