Malmö: Entré sprängd på nattklubb

Räddningstjänsten larmades vid 00.30-tiden till Babel på Spångatan i Malmö där någon sprängt sönder entrén. Området runt nattklubben har spärrats av. Enligt uppgifter ska polisen straxt innan händelsen fått in samtal om flera kraftiga smällar i Malmö. Även nationella bombskyddet kallades till platsen liksom tekniker.

