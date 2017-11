Norrköping: Överfallslarm från Guldbutik

Polisen tog på morgonen emot överfallslarm från en guldbutik på Prästgatan i centrala Norrköping. Flera patruller larmades till platsen. Personal på polisens regionledningscentral lyckades få kontakt med en anställd som berättade att larmet satt igång utan naturlig förklaring. Polis på plats ändå för att säkerställa att allt stod rätt till. Inget ska ha hänt och det är oklart vad som orsakade larmet

