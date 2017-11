Norrköping: Mindre lastbil påkörd av tåg

En mindre lastbil blev fast mellan bommarna vid en överfart nära Getå på förmiddagen. Ett persontåg körde in i lastbilen men föraren ska ha hunnit lämna fordonet och det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats.

