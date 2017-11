Västervik: Singelolycka utanför Gamleby

Räddningstjänst och ambulans larmades på eftermiddagen till E22 i höjd med Gamleby, med anledning av en singelolycka. Olyckan har skett i södergående riktning.

Enligt initial uppgift har en personbil kört ner i diket. Skadeläget är inledningsvis oklart.

