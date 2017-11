Gagnef: Bärningsbil körde in i lastbil

Uppdatering: Det är en bärgningsbil som kört in i en framförvarande lastbil på riksväg 70 utanför Gagnef. Vägen är helt avstängd under räddningsarbetet och det finns ännu inga uppgifter hur det gått för de som färdades i bärgningsbilen.

Both comments and pings are currently closed.