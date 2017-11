Malmö: Skottlossning mot lägenhet

Polis kallades ikväll till Ramels väg i Malmö med anledning av en misstänkt skottlossning mot en lägenhet. Omfattningen på skottlossningen är okänd. Det är ingen person som är skadad. Det är en konstaterad skottlossning. Kriminaltekniker och vapenhund kommer att beställas till platsen som är avspärrad. Det finns en vattenläcka i lägenheten till följd av skadorna uppger polisen.

