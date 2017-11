Skellefteå: Personbil in i träd

En personbil har kört av vägen och in i ett träd på Storkågevägen i Kåge norr om Skellefteå. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen. Det är oklart hur många som färdats i fordonet och om någon av dessa har skadats.

