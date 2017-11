Orust: Kraftig brand i flera lägenheter

Räddningstjänst och polis kallades ikväll till en fullt utvecklad lägenhetsbrand i ett hus med fyra lägenheter i Hälleviksstrand på Orust. När räddningstjänsten kom på plats var stora delar av bostadsfastigheten övertänd. Enligt uppgift ska inga personer finnas i huset.

