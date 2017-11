Osby: Villabrand utanför Skeinge

Räddningstjänsten fick i natt rycka ut till Skeinge Säteri söder om Osby där det ska börjat brinna annexet till säteriet. Annexet är övertänt och det är risk för spridning till boningshus. Man har i skrivande stund precis kommit på plats.

Both comments and pings are currently closed.