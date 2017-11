Norrköping: Ruta krossad på Hemköp



Vid 00.30-tiden i natt inkom samtal från ett vaktbolag om ett inbrott från Hemköp på Gamla lasarettsgatan i Norrköping. Enligt uppgifter ska entrédörren till butiken ha krossats men det är ännu oklart om någon varit inne och tillgripit något.

