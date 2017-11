Motala: Misstänkt drograttfylleri

Vid 03.30-tiden utförde en polispatrull en fordons och förarkontroll på Vadstenavägen i Motala. Patrullen fattade misstanke om drograttfylleri. En man född 1994 medtogs för provtagning. Vid visitation av mannen anträffades narkotika varpå han blev gripen misstänkt för narkotikabrott.

