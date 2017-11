Västerås: Rattfull körde i diket

På E18 mellan Västerås och Hallstahammar hittade en polispatrull en bil i diket i natt. På platsen fanns en berusad 36-årig man som uppgav att han kört bilen. Mannen medtogs för rapportering och kontroll. I samband med händelsen hittades även ett jaktvapen i bilen. Vapnet omhändertogs och mannen rapporterades för rattfylleri.

