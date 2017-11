Kristianstad: Personbil sprängd

Polis larmades vid 06.30-tiden till Lyckans väg i Kristianstad med anledning av en detonation i en personbil . Bilen stod utomhus och skadorna är begränsade till det aktuella fordonet. Ingen person har skadats i samband med detonationen. Området kring bilen och fastigheten är avspärrat och bombskyddet samt tekniker är på väg.

