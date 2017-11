Umeå: Skadegörelse på flera bilar

Polisen fick på morgonen in samtal om skadegörelse på flera bilar på Nydalahöjden i Umeå som har inträffat under natten. Fem bilar som fått rutorna förstörda. Polis har varit på plats och hållit förhör samt genomfört brottsplatsundersökning.

Both comments and pings are currently closed.