Motala: Singelolycka på väg 211

En singelolycka har inträffat på länsväg 211 norr mellan Borensberg och Tjällmo. En personbil med två personer i ska ha kört av vägen och voltat. Båda uppges ha tagit sig ur fordonen själva och det är oklart om någon av dessa har skadats. Utryckningsfordon är på väg till platsen.

Both comments and pings are currently closed.