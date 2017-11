Ulricehamn: Ladugårdsbrand utanför Dannike

Räddningsenheter har larmats till en ladugårdsbrand straxt utanför Dannike söder om Ulricehamn. Hur omfattande branden är finns ännu inga uppgifter om inte heller om det finns några djur i byggnaden. Uppdatering: Enligt uppgifter var det en mindre förrådsbyggnad som börjat brinna och inte en ladugård. Branden var av mindre omfattning och kunde snabbt släckas.

