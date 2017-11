Åtvidaberg: Trafikolycka på riksväg 35

En trafikolycka inträffade på eftermiddagen på riksväg 35 vid avfarten mot Grebo. Tre personer ska ha varit inblandade i olyckan och samtliga ska ha varit ute ur fordonen när räddningsenheter kom på plats. Ingen av de drabbade ska ha ådragit sig några allvarligare skador.

