Piteå: Kvinna utsatt för grov misshandel

Samtal inkom straxt före midnatt via SOS till Polisens ledningscentral om att en kvinna blivit misshandlad utomhus i Strömnäs i Piteå. Kvinnan har ej fått livshotande skador och har kunnat förhöras. Polisen har sökt på brottsplatsen med hund och gjort vissa beslag. Ingen gripen i nuläget. En förundersökning är inledd angående grov misshandel.

