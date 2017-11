Örebro: Brand i fastighet i

En brand utbröt vid 00.40-tiden på Västra Vintergatan i Örebro. Enligt uppgifter ska fastigheten bland annat innehålla en restaurang och även en kiosk. Enligt uppgifter ska det ha brunnit kraftigt i den del där kiosken finns. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordbrand då man misstänker att det är anlagt. Platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning. Ingen person ska ha kommit till skada vid händelsen.

