Alvesta: Buss av vägen vid Gottåsakrysset

En buss körde i natt av vägen och ner i diket i korsningen mellan väg 23 och 126 väster om Grimslöv. Tre personer ska ha färdats i bussen och enligt uppgifter ska samtliga ha klarat sig utan skador. Vad som orsakat olyckan är ännu oklart.

Both comments and pings are currently closed.