Borås: Person anträffad död

Foto Joakim Eriksson/ Agena Foto En man i 30-årsåldern har anträffats död i sin lägenhet i Borås under söndagseftermiddagen. Polisen kan i nuläget inte fastställa någon dödsorsak och utreder därför händelsen som mord. Det finns lite frågetecken som måste redas ut och platsen har spärrat av för teknisk undersökning

