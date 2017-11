Malmö: Kraftig explosion

Polis och räddningstjänst har fått in larm om en kraftig explosion inomhus på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Enligt uppgifter ska man även se rökutveckling från platsen. Det finns ännu inga uppgifter om vad som exploderat eller om någon person har kommit till skada. Uppdatering: Det finns misstankar om att det är en ”banger” som har använts. Det finns inga kända materiella skador på någon fastighet uppger polisen.

