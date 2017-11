Botkyrka: Brand i industrifastighet

Räddningstjänsten larmades straxt efter midnatt till Gesällvägen i Botkyrka där det ska ha börjat brinna i någon form av industrifastighet. Enligt uppgifter ska branden varit omfattande när räddningsenheter kom på plats. Det finns i nuläget inga uppgifter vad som orsakat branden.

