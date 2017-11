Norrköping: Buss och bil i krock

Ambulans och räddningstjänst larmades på eftermiddagen till länsväg 209 strax utanför Norrköping med anledning av en trafikolycka. Enligt de initiala uppgifterna ska en buss och en personbil ha kolliderat. Initialt uppges ingen ha skadats, och bussen uppges ha varit tom på passagerare uppger polisen.

