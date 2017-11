Katrineholm: Älgolycka utanför BIe

En älgolycka har inträffat på riksväg 56 utanför Bie norr om Katrineholm. Två personer ska ha färdats i fordonet och båda ska själva ha kunnat ta sig ur. Räddningsenheter är på väg till platsen.

