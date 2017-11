Linköping: Man förd till sjukhus vid singelolycka

En singelolycka inträffade på eftermiddagen i korsningen Vistvägen / Myntgatan i Linköping där en personbil hade kört av vägen. Föraren av bilen, en man i 60-årsåldern har avförts med ambulans till sjukhus. Olyckan tros ha orsakats av ett sjukdomsfall. En anmälan gällande trafikolycka har upprättats men ingen person misstänks för brott uppger polisen.

