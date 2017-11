Norrköping: Inbrott i villa i Pryssgården

Polisen kontaktades ikväll då ett inbrottslarm utlösts i en villa på Krokvägen. Flera polispatruller beordrades till platsen, däribland hundförare. Polisen har sökt igenom bostaden och ingen gärningsperson fanns kvar. Polisen misstänker att minst en gärningsperson tagit sig in i villan men blivit skrämd när larmet började tjuta och då lämnade bostaden, troligen genom ytterdörren. En första brottsplatsundersökning är genomförd. En anmälan gällande stöld genom inbrott kommer att upprättas. I nuläget finns ingen misstänkt för brott. Det är inte känt om något har tillgripits. Polisen är intresserad av att komma i kontakt med personer som gjort iakttagelser av personer eller fordon som kan sättas i samband med inbrottet

