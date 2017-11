Norrköping: Brand på läktaren

Uppdatering: Branden på Skandiateatern har släckts av räddningstjänst. Ingen person har skadats. Branden verkar ha startat på en läktare. Det går inte att utesluta att branden var anlagd. Delar av teatern har därför spärrats av. En teknisk undersökning kommer att ske under morgondagen. Den initiala rubriceringen är mordbrand men den kan komma att ändras under utredningens gång uppger polisen.

