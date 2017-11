Karlskrona: En omkom vid lägenhetsbrand på Långö

En kvinna avled i samband med en lägenhetsbrand på Långö i Karlskrona ikväll. Köket i lägenheten där kvinnan hittades var enligt uppgifter helt utbränt. Vad som orsakat branden finns ännu inga uppgifter om.

