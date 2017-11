Botkyrka: Singelolycka på Glömstavägen

En singelolycka inträffade vid 00.30-tiden på länsväg 259 mellan Glömsta och Fittja. Enligt uppgifter ska en personbil ha kört in i vägräcket. Ingen person ska enligt de första uppgifterna ha ådragit sig några allvarligare skador.

