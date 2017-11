Linköping: Brand i villa utanför Sturefors

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt före ett till en villa söder om Sturefors där det ska börjat brinna i en villa. Branden ska ha börjat i bottenplanet på villan och de boende befann sig på övervåningen men lyckades ändå ta sig ut och ska ha klarat sig utan skador.

