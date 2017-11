Alingsås: Singelolycka på väg 180

Vid 02.40 i natt larmades ambulans och räddningstjänst till länsväg 180 i höjd med Fjällsjön väster om Alingsås där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Det har inte framkommit hur många personer som färdades i fordonet eller om någon av dessa har skadats.

