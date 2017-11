Nyköping: Rökutveckling i trapphus

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt före halv fyra till en bostadsfastighet på Runebergsgatan i Nyköping där man hade rökutveckling i ett trapphus. Det är i skrivande stund inte känt vad som orsakade rökutvecklingen.

