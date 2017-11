Motala: Brand i Klockrike

Räddningstjänsten larmades straxt efter halv fem till en gård utanför Klockrike där det ska börjat brinna i en carport där tre personbilar ska stå parkerade. Vad som orsakat branden är ännu oklart och räddningsenheter har i skrivande stund precis kommit på plats.

