Sävsjö: Inbrott i Optikerbutik

Kl. 02:30 inkom samtal till polisen om ett inbrott i en optikerbutik i Sävsjö. Gärningsmannen/männen verkar ha fått med sig ett kassaskåp med okänt innehåll. Platsen har spärrats av för teknisk undersökning.

