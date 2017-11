Stockholm: Kraftig vindsbrand i fastighet

En kraftig brand utbröt vid femtiden i en fastighet på Jakobsbergsgatan i Stockholm. Enligt uppgifter ska det brinna kraftigt på vinden till en fastighet och flera närliggande fastigheter uppges ha evakuerats. Det finns i nuläget inga uppgifter om någon person har kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.