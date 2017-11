Halmstad: Brand vid Ringenäs Golfklubb

Räddningstjänsten larmades vid 05.45 till Ringenäs Golfklubb där det enligt uppgifter ska börjat brinna i någon form av byggnad. Vad för sorts byggnad som brinner har i skrivande stund inte framkommit.

