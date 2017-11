Botkyrka: Man knivskuren till döds

Polis och ambulans larmades på förmiddagen till Tullinge där flera men börjat bråka enligt en anmälare. En man faller ihop, svårt knivskuren och avlider därefter. Misstänkta gärningsmän springer därifrån. Polispatruller har hållit vittnesförhör på plats samt jagat de misstänkta gärningsmännen. En förundersökning är inledd om mord.

