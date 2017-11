Gävle: Försvunnen person

Polisen söker tips om en försvunnen person. En kvinna Pia Belander försvann någon gång på eftermiddagen den 6:e november, och polisen misstänker att hon har gått vilse. Trakterna kring Hagaström är särskilt intressanta i letandet efter Pia. Nu söker polisen tips om vart kvinnan befinner sig. Namn: Pia Belander Ålder: 55 år Signalement: 175 cm lång, smal kroppsbyggnad, blond. Övrigt: Pia kan befinna sig i ett förvirrat sinnestillstånd. Har du sett Pia eller vet du vart hon är? Kontakta polisen dygnet runt på 114 14.

Both comments and pings are currently closed.