Eksjö: Försvunnen man

Polisen söker efter försvunnen man utanför Eksjö. Det var straxt före fyra på eftermiddagen som polisen tog emot ett samtal från en person som är orolig för en anställd som verkar ha kommit vilse mellan Torsjö och Eksjö. Mannen, som är i 30-årsåldern, sågs senast klockan 14 då han lämnade gården han arbetar på i Torsjö. Mannen sågs lämna på en rödvit cykel i riktning mot Eksjö. Runt 15:30 ska mannen ha skickat ett sms där han skrev att han var vilse och har lågt batteri på sin mobiltelefon. Flera polisbilar har börjat söka efter mannen på den sträcka han borde färdats. Polisen tar tacksamt emot tips och iakttagelser som kan hjälpa till i sökandet efter mannen. Mannen var när han sågs senast klädd i blå täckjacka/parkas, svarta träningsbyxor och lågskor. Han är rakad på huvudet, är normalbygd och cirka 170 cm lång.

