Ockelbo: Singelolycka på väg 272

En personbil har kört av vägen och voltat under en viadukt på länsväg 272 i höjd med Åbrotorpet söder om Ockelbo. Tre personer ska ha färdats i fordonet och samtliga ska vara ur bilen. Det är ännu oklart om någon av de drabbade har skadats. Räddningsenheter har precis kommit på plats.

Both comments and pings are currently closed.