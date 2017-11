Malmö: Skott avlossade mot lägenhet

Polis kallades ikväll till Von Rosens väg i Rosengård, Malmö med anledning av en misstänkt skottlossning mot en lägenhet. På plats kunde polis konstatera misstänkta skottskador på en fastighet. Ingen person ska vara skadad. Polisen har spärrat av platsen. Vapenhund och kriminaltekniker är beställda.

Both comments and pings are currently closed.